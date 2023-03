Thioune über HSV-Spiel So stellt sich Fortunas Trainer den perfekten Freitagabend vor

Im Falle eines Fortuna-Sieges dürften dagegen auch noch der FC St. Pauli, Mannschaft der Stunde mit acht Siegen in Folge, der SC Paderborn und Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern ein bisschen träumen. In erster Linie kämpft die Thioune-Truppe aber natürlich für sich selbst. „Wenn wir noch in irgendeiner Form den Finger heben wollen, um in den letzten Wochen noch eine Rolle spielen zu können, dann bleibt der Freitag für uns“, betont Thioune, „dass wir das Spiel so angehen, dass wir am Ende des Tages drei Punkte verkürzt haben auf den HSV.“