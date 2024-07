Entscheidung könnte bald fallen So steht es um die Zukunft von Fortunas Trainingslager in Bad Leonfelden

Bad Leonfelden · Zum vierten Mal in Folge haben die Düsseldorfer in diesem Sommer ihr Quartier im Mühlviertler Hochland aufgeschlagen. Ob Bad Leonfelden als Standort darüber hinaus eine Zukunft hat, ist allerdings mal wieder unklar. Was zur Debatte steht und für wann ein Treffen aller Beteiligten geplant ist.

16.07.2024 , 14:32 Uhr

So sieht Fortunas Hotel im Trainingslager aus 46 Bilder