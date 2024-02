De Wijs, Iyoha, Siebert, Hoffmann So steht es um die verletzten und angeschlagenen Fortuna-Verteidiger

In diesem Punkt ist der Chefcoach längst ein gebranntes Kind, hat er gerade erst wiedergenesene Akteure doch schon häufig ins kalte Wasser schmeißen müssen, weil sich andere Spieler in den Krankenstand verabschiedet haben. So ist möglicherweise auch zu erklären, dass Kapitän Andre Hoffmann (Thioune: „Bei ihm müssen wir von Tag zu Tag sehen“) nach seiner in der Hinrunde erlittenen Schulterluxation im Moment an einem Muskelfaserriss in der Wade laboriert.