Siebert wieder in Düsseldorf So steht es bei Fortuna um die Rückkehr der Verletzten

Düsseldorf · Am Sonntag startet Fortuna in die neue Zweitliga-Saison, allerdings nicht mit dem kompletten Kader. Welche Fortschritte etwa Jamil Siebert, Vincent Vermeij oder Dzenan Pejcinovic machen. Und wer für die Partie in Darmstadt außerdem ausfällt.

01.08.2024 , 10:32 Uhr