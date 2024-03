Drei Profis drohen Sperren So steht Fortuna-Trainer Thioune zur „gelben Gefahr“

Für Fortuna sei das umso ärgerlicher, „da Isak gerade in einer guten Verfassung ist“, betont der Trainer. „Er hat einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht, gerade was die Bereitschaft im Spiel gegen den Ball betrifft. Da war er jetzt auch ein Faktor, hat viele Kilometer gefressen, sehr viel investiert. Und er war in Osnabrück in einigen Szenen sogar involviert, ohne dafür einen Scorerpunkt zu bekommen. Seine Körpertäuschung vor dem 1:0 von Christos Tzolis war schon nicht so schlecht.“