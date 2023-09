Das sagt Cheftrainer Thioune Wie es nach dem Tanaka-Verbleib mit ihm bei Fortuna weitergehen soll

Nun geht es für Tanaka erstmal zur Nationalmannschaft. Der 24-Jährige hat mit Japan im vergangenen Winter eine starke Weltmeisterschafts-Endrunde in Katar gespielt, dabei auch die deutsche Nationalmannschaft gehörig geärgert. Am Samstag trifft Tanaka mit den Samurai Blue dann in Wolfsburg im Rahmen eines Testspiels wieder auf die Elf von Bundestrainer Hansi Flick. Doch wahrscheinlich droht ihm nach den durchwachsenden vergangenen Monaten auch da der Bankplatz.