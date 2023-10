Nach Verletzungen und Sperre So steht Fortunas Trainer zur Verpflichtung vertragsloser Spieler

Und wie sieht es generell mit der möglichen Verpflichtung vertragsloser Spieler in diesem Herbst aus? „Wir thematisieren das und sprechen darüber, wenn zum Beispiel der worst case einträte und noch ein Innenverteidiger ausfiele“, antwortet der 49-Jährige. „Wir haben jedoch in allen Bereichen noch eine Absicherung, und ich glaube, dass die Spieler, die jetzt noch vertragslos sind, uns vielleicht nicht unmittelbar helfen könnten, sondern eher den Kader ergänzen. Wir haben nicht mehr ganz so viele Spiele zu gehen, vielleicht schaffen wir es bis in die nächste Transferperiode hinein.“