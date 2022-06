Bodzek nur Zuschauer : So startete Fortunas U23 in die Saisonvorbereitung

So startete Fortunas U23 in die Saisonvorbereitung

Düsseldorf Einen Tag nach der ersten Mannschaft hat die Arbeit auch beim Regionalligateam der Düsseldorfer wieder begonnen. Was zum Auftakt auf dem Programm stand, was Trainer Nico Michaty sagt und warum Routinier Adam Bodzek nur als Zuschauer dabei war.

Überpünktlich, sogar schon ein paar Minuten vor der vereinbarten Uhrzeit, begrüßte Trainer Nico Michaty seine Spieler am Montagnachmittag zum Trainingsauftakt von Fortunas U23 auf der kleinen Kampfbahn neben der Arena. Exakt 30 Tage nach dem 0:0 gegen die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag der vergangenen Saison starteten Fortunas Regionalligafußballer in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Takashi Uchino, Tim Corsten und Niko Vucancic nahmen nicht an der Laufeinheit teil, da Ersterer noch Sonderurlaub genießt und die beiden anderen ein paar Meter weiter bei den Profis mittrainieren durften. Einige andere Spieler fehlten krankheitsbedingt. So auch Adam Bodzek , der noch mit den Nachwirkungen einer Grippe zu kämpfen hatte und deshalb nur vom Rand aus zuschaute.

Am Dienstag stehen für die Mannschaft noch weitere Leistungstests an, ehe es dann am Mittwoch erstmals mit dem Ball auf den Platz geht. „Gerade zu Beginn stehen konditionelle Aspekte im Vordergrund“, sagte Michaty und gab so einen kleinen Ausblick auf die kommenden Tage. Angesichts der vielen Zugänge hat der Trainer spannende Wochen vor sich. „Wir haben neun neue Spieler und schon wieder einen großen Umbruch. Es geht darum, wieder eine Mannschaft zu formen. Ich hoffe, dass uns das schnell gelingt.“