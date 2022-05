Auswärtsjersey als Hingucker : So sollen die neuen Fortuna-Trikots aussehen

Düsseldorf Noch hat Fortuna nicht ihre neuen Trikots für die kommende Saison vorgestellt. Das Onlineportal „Footy Headlines“ hat nun eine erste optische Prognose veröffentlicht. Wie die neuen Trikots aussehen sollen. Und was sich im Vergleich zu den diesjährigen Versionen verändern soll.

Doch nach Abschluss der Saison fragen sich die Fans natürlich auch: Wie sehen die Fortuna-Trikots in der kommenden Saison aus? Nun präsentiert das Onlineportal „Footy Headlines“, das bekannt dafür ist, in Textilfragen bestens informiert zu sein, erstmals die Komplettansicht der neuen Trikots von Fortuna Düsseldorf in der Saison 2022/23.

Das Heimtrikot wird laut des Portals nicht mehr ganz so eintönig gehalten sein. Das Trikot soll zwar weiterhin überwiegend in Rot gehalten sein, nun aber von einem langen diagonalen weißen Balken unterbrochen werden.

Das Ausweichtrikot soll indes nicht mehr ganz so auffällig daherkommen. War Fortuna in der abgelaufenen Saison noch in einer schwarz-weißen Camouflage-Optik unterwegs, sollen die Profis künftig in einem dunkelblauen Trikot auflaufen, das dünne türkise Streifen auf den Schultern aufweist. Auch das Adidas-Emblem soll in Türkis auf das Jersey genäht werden.