Nach Abgang von Engelhardt So sieht die Zukunft von Ao Tanaka bei Fortuna aus

Für Daniel Thioune ist es in diesen Tagen gewiss keine einfache Situation. Er ist für einen Kader verantwortlich, von dem er noch nicht weiß, in welcher Konstellation er zusammenbleibt. Sicherlich besonders in der Zweien Liga nichts Ungewöhnliches, die Aufgabe im Aufbau einer Mannschaft bleibt dennoch ambitioniert. Und so hat er gelernt, sich nur mit dem Auseinanderzusetzen, was er auch tatsächlich beeinflussen kann.