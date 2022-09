Zu Beginn der Trainingswoche : So sieht es aktuell auf Fortunas Verletztenliste aus

Düsseldorf Die vergangene Woche war in Bezug auf Verletzungs- und Krankheitspech rekordverdächtig in der Klubgeschichte. Gegen Rostock konnten Trainer Thioune und seine Mannschaft alle Widrigkeiten kompensieren, aber wie sieht es für das Hamburg-Spiel aus? Der Stand der Dinge.

Daniel Thioune muss sich neben seiner klassischen Trainingslehre in diesen Tagen besonders intensiv mit den Krankenakten seiner Spieler auseinandersetzen. Denn Fortuna ist mit voller Wucht überrollt worden – Blessuren soweit das Auge reicht. Mittlerweile muss Thioune die Ausfälle schon in verschiedene Gruppen unterteilen, um den Überblick zu behalten, wer ihm wann unter welchen Umständen wieder zur Verfügung stehen könnte. Daniel Ginczek und Nana Ampomah gehören zur Kategorie Langzeitausfälle, mit denen er in diesem Jahr überhaupt nicht mehr rechnen kann.

Glücklicherweise halten sich diese Extremfälle in engen Grenzen. Dahinter kommen viele Wackelkandidaten. Wenngleich die Zeit bis zum Spiel beim Hamburger SV gegen Fortuna tickt. Denn beim Training am Dienstag war kein Spieler dabei, der am Samstag beim Heimsieg gegen Hansa Rostock (3:1) gefehlt hätte. Also kein Jordy de Wijs, kein Nicolas Gavory, kein Andre Hoffmann. Es ist sogar noch einer dazugekommen. David Savic, aus der A-Jugend als Verstärkung zu den Profis beordert, fehlte wegen einer Erkältung.

Thioune hat gesehen, dass er mit dem verbliebenen Personal durchaus wettbewerbsfähig sein kann. Doch ob das auch so auf Strecke funktioniert? Der 48-Jährige stellt sich demonstrativ vor seine Spieler und setzt voll auf das Leistungsprinzip. „Auch die Jungs, die gegen Rostock nicht dabei waren, hatten den Eindruck, dass das sehr, sehr gut war, was auf dem Platz stattgefunden hat“, sagt er. „Es hat sich gezeigt, dass diese Spieler jetzt etwas tun müssen, um an diesen Jungs vorbeizukommen oder ihren Platz zu behaupten.“

Heißt: Tim Oberdorf und Christoph Klarer müssen nicht ehrfürchtig ihre Plätze räumen, wenn Kapitän Hoffmann und de Wijs sich beispielsweise wieder fit melden würden. „Ein Spieler wie Hoffmann ist sehr häufig gesetzt, aber Oberdorf und Klarer haben es jetzt sehr gut gemacht, da werden wir mal sehen, wie sehr die anderen in der Lage sind, sie direkt wieder einsammeln zu können.“ Thioune nutzt die Situation aus, um den Druck auf die einzelnen Spieler zu erhöhen: Niemand hat einen sicheren Stammplatz, außer Florian Kastenmeier, bei ihm, so Thioune, gebe es keinen Grund, eine Diskussion aufkommen zu lassen.

Kleinere Hoffnungen auf eine Rückkehr bis Samstag hat Thioune noch bei Gavory (Rippenverletzung) und Rouwen Hennings (Fersenprobleme). Bis allerspätestens Donnerstag müssten sie sich aber wieder so fit fühlen, dass eine konkrete Vorbereitung auf das Hamburg-Spiel Sinn macht.

Für Thioune ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Zurück zu dem Verein, bei dem er nicht gescheitert ist, bei dem man aber irgendwann den Glauben an ihn verloren hat. Wenn Thioune über diese Phase redet, spürt man noch immer, dass da was in ihm arbeitet.