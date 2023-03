Nach Leihe zu Viktoria Köln Entscheidung über Zukunft von Siebert bei Fortuna gefallen

Natürlich ist das eine tolle Geschichte – nicht nur für Fußballromantiker. Jamil Siebert, geboren am 2. April 2002 in Düsseldorf, hat schon ein paar Mal angeklopft, beim Klub in seiner Heimatstadt den Sprung in die Profimannschaft zu schaffen. In der Saison 2020/21 ist das auch kurzzeitig gelungen.