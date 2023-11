Zwei Rückkehrer So sieht die Lage bei Fortunas verletzten Profis aus

Andre Hoffmann Fortunas Kapitän muss die größte Geduld aller aktuell Verletzten aufbringen. Bereits am 16. September zog er sich beim 3:1-Sieg in Rostock eine Luxation des linken Schultergelenks zu und musste operiert werden. Vor dem Wintertrainigslager in Marbella (2. bis 9. Januar) wird er nicht in die Arbeit mit dem Team einsteigen können, aber es gibt dennoch gute Nachrichten. „Andre ist auf einem guten Weg“, versichert Thioune. „Er durfte jetzt seine Schiene abnehmen und befindet sich bei der Genesung im Zeitplan. So lange, bis er wieder aktiv mitmischt, unterstützt er die Jungs.“