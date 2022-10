Das ist die Auswärtsfahrertabelle : So feiert Fortuna-Trainer Thioune die Unterstützung der Fans auswärts

Foto: Christof Wolff 56 Bilder So sieht die Auswärtsfahrer-Tabelle aus

Düsseldorf Alle zwei Wochen wird Fortuna nicht nur in der heimischen Arena von den Anhängern unterstützt. Sondern auch zu den Auswärtspartien in der Zweiten Liga wird das Team von vielen Fans begleitet. Im Vergleich mit den Klubs der 1. bis 3. Liga ist indes noch etwas Luft nach oben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie nehmen weite Strecken auf sich. Egal zu welcher Uhrzeit. Egal an welchem Tag in der Woche. Und in der Zweiten Liga gibt es schon einige Termine, die es deutlich erschweren, als Fan den eigenen Verein zu unterstützen. Dennoch nehmen tausende Düsseldorfer Anhänger die Strapazen auf sich und unterstützen ihre Farben auch auswärts.

Ein Umstand, den Fortunas Cheftrainer Daniel Thioune auch zu würdigen weiß. „Es ist einfach unfassbar, wie sehr unsere Fans hinter uns stehen“, so der 48-Jährige. „Das ist alles nicht selbstverständlich. Es ist ein absolut geiles Gefühl, wenn du irgendwo in der Fremde spielst und man dann im Stadion die Gesänge aus dem Düsseldorfer Block am lautesten hört.“

Foto: dpa/Friso Gentsch 34 Bilder So viele Gelbe Karten haben die Trainer in der Zweiten Liga

In Regensburg waren es unter der Woche in der Zweiten Runde des DFB-Pokal „nur“ 500 Fans, doch die haben es mit ihrer lautstarken Unterstützung geschafft, die Rheinländer auf dem Rasen immer wieder nach vorne zu treiben. Und auch in anderen Arenen haben sich die Anhänger von Fortuna längst einen Namen gemacht. Auch nach Kiel werden wieder hunderte mitreisen.

Doch eine Macht ist Fortuna auch in fremden Stadien nicht. Wäre auch etwas verwunderlich, denn selbst in der eigenen Arena gibt es in Sachen Auslastung noch deutlich Luft nach oben. Vor den Düsseldorfern rangieren eine Reihe von anderen Fan-Gruppen. Selbst ein Drittligist mobilisiert aktuell mehr Zuschauer zum Ausflug nach auswärts. Dabei geht es ausgerechnet um den alten Rivalen Rot-Weiss Essen.

Foto: Frederic Scheidemann 59 Bilder Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben

Wie viele Menschen RWE zu Auswärtsspielen in dieser Saison 2022/23 im Durchschnitt begleiten? Wer sonst alles vor Fortuna rangiert? Klicken Sie sich für die Antworten ganz einfach durch unsere Bilderstrecke.

(gic)