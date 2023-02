Fortunas U23: Auswärtsspiel beim SV Lippstadt abgesagt



Am Samstag um 14 Uhr sollte es für die U23 von Fortuna Düsseldorf zum Auswärtsspiel beim SV Lippstadt gehen. Nicht einmal 24 Stunden vorher wurde das Spiel allerdings abgesagt. Das regnerische Wetter der vergangenen Tage setzte dem Platz wohl ordentlich zu, und es war nicht mehr möglich, ihn in der Kürze der Zeit noch bespielbar zu machen.

Damit bleibt der Mannschaft von Nico Michaty nichts anderes übrig, als auf die Ergebnisse der anderen Teams im Abstiegskampf zu schauen. Am Samstag steht mit der Partie des 1. FC Bocholt gegen den SC Wiedenbrück unter anderem ein direktes Duell zweier Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg an. Für die „Zwote“ geht es planmäßig am Sonntag, 5. März, weiter gegen den SV Rödinghausen. Dann wieder auf heimischem und hoffentlich gut bespielbarem Platz im Paul-Janes-Stadion.