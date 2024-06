Am Montag geht’s los So sieht der Vorbereitungsplan von Fortunas U23 aus

Am 1. Juli macht sich die Truppe von Trainer Jens Langeneke dann auf den Weg ins Trainingslager. Ort des Geschehens in diesem Jahr ist Raunheim in Hessen. Spätestens dort wird wohl auch intensiv daran gearbeitet, aus der kernsanierten „Zwoten“ eine Einheit zu Formen. Ergänzt wird das Trainingslager von zwei Testspielen am 3. Juli (19 Uhr) gegen den Oberligisten FC Bayern Alzenau (in Alzenau) und gegen die U23 von Eintracht Frankfurt (6. Juli in Königstädten).