Es geht um seine Vertragssituation Diesen Plan hat Fortuna nach verpasstem Bundesliga-Aufstieg mit Ao Tanaka

In Mönchengladbach wird dieser Tage viel über die Zukunft spekuliert. Mit einem blauen Auge im Abstiegskampf davon gekommen, nun der bange Blick in die nächste Spielzeit. Entsprechend intensiv wird derzeit über das Personal für die Zukunft gerätselt. Dabei sind seit Wochen auch zwei tragende Akteure von Fortuna in den Fokus gerückt: Christos Tzolis und Ao Tanaka. Das Netz ist voll von Gerüchten und Behauptungen, im Fall von Tanaka sind sich verschiedene Quellen ganz sicher, er würde bereits nächste Woche in der Nachbarstadt vorgestellt.