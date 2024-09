Wer neu dabei ist So sieht der neue Mannschaftsrat von Fortuna aus

Und auch nicht immer funktionieren Signale von Trainern. Ein Beispiel: Thiounes Vorgänger Christian Preußer war von außen die Idee zugeflüstert worden, Shinta Appelkamp doch am besten eine gewichtige Rolle in dem Gremium zu geben. Doch der Deutsch-Japaner hatte überhaupt kein Interesse daran, und so war schon frühzeitig klar, dass es in der Hierarchie wacklig werden würde. Eine von vielen unglücklichen Entscheidungen Preußers.