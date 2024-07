Am Donnerstag geht’s nach Österreich Hotel und Übungsplatz – hier verbringt Fortuna ihr Trainingslager

Wie im vergangenen Jahr wird die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune zwei Testspiele absolvieren. Bereits einen Tag nach der Anreise trifft Fortuna auf den ungarischen Zweitligisten Diósgyőri VTK, die Partie wird um 17 Uhr im Hofmaninger Stadion in Bad Wimsbach angepfiffen. Am darauffolgenden Montag folgt dann ein durchaus hochkarätiger Gegner – in Galatasaray Istanbul wartet der amtierende türkische Meister auf die Düsseldorfer. Gespielt wird in der Raiffeisen Arena, der Heimspielstätte des Linzer ASK, angestoßen wird die Partie um 19.30 Uhr.