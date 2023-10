Von dieser Abteilung im Verein So sieht das neueste Trikot von Fortuna aus

In diesen Tagen präsentiert Fortuna das neue Gaming-Trikot für die an den Start gegangene E-Sports-Mannschaft. Der Klub bewirbt es mit dem Label „Nachhaltigkeit“ und ruft dafür stolze 89,95 Euro auf, Mitglieder zahlen 80,96 Euro – es kommt heutzutage eben auf jeden Cent an. Die limitierte Edition kann man hier bestellen.