Für die kommende Saison : So sieht Fortunas neues Auswärtstrikot aus

Fortunas neues Auswärtstrikot. Foto: Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat das Auswärtstrikot für die kommende Zweitliga-Saison präsentiert. Das größtenteils in weiß gehaltene Jersey komplettiert die Fortuna-Trikotreihe für die anstehende Spielzeit.

Die Fortuna kann auf eine bewegte Historie mit vielen Auf und Abs zurückblicken, die ihr unter anderem den Spitznamen der „Launischen Diva“ einbrachte. Inspiriert von der Tradition und diesen Höhen und Tiefen sind Fieberkurven auf dem weißen Shirt zu sehen, die die Ligazugehörigkeiten der Düsseldorfer von den vergangenen Jahrzehnten bis heute aufgreifen. Dieses Element ist sowohl auf der Vorderseite als auch in der Nackeninnenseite zu sehen. Auf der Rückseite des Nackens ist darüber hinaus mit dem Paul-Janes-Stadion eine historische Spielstätte des Traditionsvereins abgebildet.

In Anlehnung an ursprüngliche Fortuna-Trikots ist das Shirt in einem reduzierten Weiß gehalten – mit roten Akzenten im Ärmel- und Halsbereich. Das F95-Wappen auf der Brust ist in gestickter Form eingebracht. Auf der Rückseite ist der Schriftzug „Düsseldorf“ zu sehen, im inneren Nackenbereich „F95 Tradition“.

Das Trikot ist ab sofort in den F95-Fanshops am Flinger Broich und am Burgplatz sowie über den Onlineshop zum Preis von 79,95 Euro für Erwachsene erhältlich. Außerdem gibt es ein Kindertrikot zum Preis von 59,95 Euro.

„Kaum ein Verein hat eine so bewegte Historie erlebt wie die Fortuna – und wir sind stolz auf die Historie, die den Charme unseres Klubs ausmacht. Unser neues Auswärtstrikot greift die Höhen und Tiefen, die die Emotionen rund um unsere Fortuna prägen, perfekt auf. Gleichzeitig bildet das neue Auswärtstrikot einen schönen Abschluss für unsere drei Trikotvorstellungen in diesem Sommer“, so Fortuna-Marketingvorstand Christian Koke.

Melanie Steinhilber, uhlsport-Geschäftsführerin: „Die Fortuna ist ein Klub mit bewegter Geschichte voller Emotionen und denkwürdiger Momente. Alles Erlebte macht den Verein zu dem, was er ist. Das neue Auswärtstrikot steht somit gleichermaßen für das, was war und noch kommen wird. Wir freuen uns auf die neue Saison und wünschen Fortuna Düsseldorf viel Erfolg!“

(pabie)