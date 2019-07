„Heimat“ als Schlüsselbegriff : So sieht das neue Auswärtstrikot von Fortuna aus

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat ihr Auswärtstrikot für die kommende Spielzeit vorgestellt. Wie schon bei den anderen Outfits spielt das Motiv „Heimat“ eine besondere Rolle.

Fortuna hat am Freitagabend vor Fans am Fortuna-Büdchen am Kunstpalast das Auswärtstrikot für die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga vorgestellt. Der neue Dress der Funkel-Elf setzt sich aus verschiedenen, aufeinander aufbauenden Rot-Tönen zusammen, kleine Wellen im Stoff stellen den Rhein dar. Im Stoff sind ganz klein stilisiert dargestellte Rheinbrücken zu sehen. Für die Fans sind weitere gestalterische Schmankerl versteckt: Am Kragen ist eine moderne Interpretation des Stadtwappens sowie im Inneren eine Karte von Düsseldorf mit dem Schriftzug „Heimat“ zu entdecken. Und damit die Tradition nicht zu kurz kommt, ist unter dem Wappen der Schriftzug „125 Jahre, 1895 - 2020“ zu sehen. „Mit dieser Hommage an „Vater Rhein“ hoffen wir, in der kommenden Saison gerade in der Ferne erfolgreich zu sein“, lässt Fortuna wissen. „Heimat ist einer der Kernwerte unserer DNA.