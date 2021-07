Das erwartet Fortuna in Österreich : So sieht das Teamhotel in Österreich aus

Exklusiv Bad Leonfelden Bis zum 9. Juli bereitet sich Fortuna im österreichischen Bad Leonfelden auf die Zweiten Liga vor. Unsere Redaktion durfte einen Rundgang durch das Mannschaftshotel machen. Warum man sich gegen Maria Alm entschieden hat. Was der Bürgermeister zu seinen prominenten Gästen sagt.

Für Alfred Hartl sind es aufregende Tage. Am Donnerstag (1. Juli) feierte er seinen 70. Geburtstag. Am Freitag kommen seine „Ehrengäste“. Der Bürgermeister von Bad Leonfelden, seit 29 Jahren im Amt, begrüßt Zweitligist Fortuna in der Gemeinde im Mühlviertler Hochland in Österreich. Dort bereitet sich das Team von Neu-Trainer Christian Preußer bis zum 9. Juli vor.

Fortuna geht dabei im Sommer erstmals seit Jahren wieder „fremd“. Statt Maria Alm heißt es diesmal also Bad Leonfelden. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, hatte Fortunas Mediendirektor Kai Niemann auf Anfrage unserer Redaktion versichert. „Wir standen schon seit langem wieder in Kontakt mit unserem Freund und Partner Sepp Schwaiger in Maria Alm, aber es ließ sich diesmal nicht umsetzen.“ In Maria Alm, so die Begründung, hätte man in diesem Jahr nicht das gewohnte „Feeling“ umsetzen können – statt familiär mehr Distanz.

Das ist die eine Wahrheit. Nach Informationen unserer Redaktion soll es allerdings noch einen anderen Grund geben, der die Entscheidung mindestens erleichtert hat. Der Tourismusverband hat demnach seine Zuschüsse aufgrund der Corona-Pandemie deutlich zurückgeschraubt. Weniger Urlauber, weniger Budget. Inwieweit man sich etwa 250 Kilometer nordöstlich vom Steinernen Meer spendabler gezeigt hat? Offiziell will man dazu allein wegen des „Feelings“ wohl lieber nichts dazu sagen.

Die Möglichkeiten in Bad Leonfelden sind jedenfalls gegeben. Der Trainingsplatz ist in einem guten Zustand, das Wetter eher durchwachsen. Über dem Ort hängt eine dicke Wolkendecke bereits seit Tagen. Immerhin: Bei der Ankunft von Fortuna am Nachmittag ist Sonne angesagt.

Das Quartier von Fortuna ist das „Falkensteiner“, ein Vier-Sterne-Hotel der durchaus gehobenen Kategorie. Hoteldirektor Gernot Riha hat unserer Redaktion einen exklusiven Rundgang durch sein Haus gewährt – inklusive der Zimmer für die Spieler.

