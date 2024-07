Klub präsentiert Retro-Variante So spektakulär sieht das neue Ausweichtrikot von Fortuna aus

Bei Fortuna ist es immer schon etwas bunter zugegangen als bei vielen anderen Klubs der Republik. Besonders gut war das in den 1980er- und frühen 1990er-Jahre zu beobachten, was zum einen an der Vereinspolitik lag, vor allem aber an den schillernden Torwarttrikots. Jörg Schmadtke stach dabei als Sportler und Model besonders hervor. Niemand konnte so mürrisch beim Tragen einer so bunten Arbeitskleidung dreinblicken wie er.