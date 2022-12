Nachwuchschef geht So sehr schmerzt Fortuna Frank Schaefers Abschied

Wie Fortuna die Nachfolge regelt, steht momentan noch in den Sternen. Gewiss ist hingegen, dass Schaefer eine große Lücke hinterlassen wird. Nicht umsonst betont Allofs: „Wir hätten gerne mit Frank weitergearbeitet, denn er hat in seinen über sechs Jahren bei der Fortuna hervorragende Arbeit geleistet und unser NLZ sowohl sportlich als auch strukturell auf eine ganz neue Ebene gehoben.“ Erst in der vergangenen Saison erreichte die U17 unter dem Kommando von Ex-Profi Jens Langeneke das Halbfinale um die deutsche B-Junioren-Meisterschaft – nie war ein Nachwuchsteam des Klubs erfolgreicher.