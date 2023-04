Starker Support in Bielefeld So sehr loben Kapitän Hoffmann und Trainer Thioune die Fortuna-Fans

Gewiss, und so drehte Trainer Thioune den Spieß um und rechnete auch den Fans ihre Leistung an. „Ich finde es immer noch nicht selbstverständlich, uns in der aktuellen Situation dann auch immer wieder in dieser Form zu unterstützen“, sagte er, im Hinterkopf wohl die zuletzt verpassten Gelegenheiten, noch einmal in den Aufstiegskampf einzugreifen. „Wir sind enttäuscht, sie aber auch – und trotzdem geben sie alles.“