Vor dem Relegations-Rückspiel gegen Bochum So sehr ist Fortuna schon bereit für die Rückkehr in die Bundesliga

Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, sind an diesem Abend auf der einen Seite viele Träume geplatzt und auf der anderen ganz viele neue entstanden. Fortuna hat mit ihrem 3:0-Sieg einen großen Schritt in Richtung der Bundesliga gemacht, der VfL Bochum dagegen taumelt dem Abgrund entgegen. Der überraschend deutliche und verdiente Erfolg der Düsseldorfer an der Castroper Straße – er ist noch nicht der endgültige Todesstoß für den Revierklub, wohl aber ein Wirkungstreffer mit beträchtlichem Nachhall.