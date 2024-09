„Kleeblatt“-Coach Zorniger tobt wegen Schiedsrichter Auch Fortuna-Trainer Thioune äußert sich jetzt zum umstrittenen Elfmeterpfiff in Fürth

Fürth/Düsseldorf · Grund zum Jubel hatte Fortuna dank eines späten Tores per Foulelfmeter. Doch die Szene, die diese Chance beim Sieg in Fürth vom Punkt ermöglichte, sorgte für Gesprächsstoff. Was Fortuna-Trainer Thioune und Fürth-Coach Zorniger dazu sagen. Was sich nach Abpfiff abspielte.

28.09.2024 , 18:02 Uhr

