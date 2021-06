Neuer Ausrüster Adidas : Das sind Fortunas Trikots für die neue Saison

Foto: Fortuna Düsseldorf/AF-FOTOSTUDIO.DE 15 Bilder So sieht das neue Trikot von Fortuna aus

Düsseldorf Fortuna steht jetzt auch offiziell mit drei Streifen auf dem Platz. Der Zweitligist aus Düsseldorf hat gemeinsam mit Adidas die Trikots für die kommende Spielzeit präsentiert. Was Marketingvorstand Christian Koke sagt. Wie viel die Jerseys kosten. Was so besonders daran ist.

Fortuna Düsseldorf ist nun auch in Sachen Trikot bereit für die neue Saison. Der Zweitligist hat am Dienstag um Punkt 12.32 Uhr seine neue Jerseys für die nächste Spielzeit vorgestellt.

Das Heimtrikot ist im klassischen Rot gehalten. Das große Düsseldorfer Stadtwappen auf der Vorderseite verleiht dem Shirt seinen Look. Auffällig beim Auswärtsshirt sind die roten Zick-Zack-Querstreifen auf dem weißen Grund. Auf dem schwarzen Ausweichtrikot sticht dagegen die urbane Gestaltung hervor. Alle drei Trikots besitzen ein gesticktes Fortuna-Logo, einen „1895“-Silikonprint im Nacken und darüber hinaus einen „Düsseldorf“-Schriftzug auf dem Rücken.

Nicht ganz überraschend ist Christian Koke begeistert von den neuen Leibchen. „Es ist uns trotz der Kürze der Vorbereitungszeit gemeinsam gut gelungen, einen ganz eigenen Charakter hineinzubekommen“, sagt Fortunas Marketingvorstand. „Man muss dazu wissen, dass man normalerweise bis zu einem Jahr an der Komposition eines Trikots bastelt. Diesmal blieb wegen des Ausrüsterwechsels sehr viel weniger Zeit, aber das ist den drei Modellen nicht anzumerken.“

Foto: f95.de 61 Bilder Die Trikots von Fortuna Düsseldorf

Dem Verein wie dem Ausrüster war dabei wichtig, diesmal alle drei Modelle gleichzeitig vorzustellen – wegen der Analogie zu den drei Streifen von Adidas. Und den Zeitdruck merkten die Organisatoren vor allem bei der Produktion des Präsentations-Videos, das erst nach Beginn der Saisonvorbereitung gedreht werden konnte, da erst dann die Trikots fertig und die Darsteller, sprich Spieler, aus dem Urlaub zurück waren.