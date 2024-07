„Die Emotionen waren nicht mehr da“ So schließt Daniel Ginczek mit dem Thema Fortuna ab

Am Ende der Spielzeit steht nicht nur Ginczeks Karriereende, sondern auch der Abstieg der „Zebras“ in die Regionalliga. Geschehnisse, die den gebürtigem Sauerländer schmerzen und eine Entwicklung darstellen, für die er sich nicht aus der Verantwortung nehmen möchte. Auch sonst kann der Ex-Fortune auf eine bewegte Zeit im Profifußball zurückblicken: Einsätze für Borussia Dortmund, St. Pauli oder den VfL Wolfsburg stehen in seiner Vita, er erzielte 154 Tore und konnte in der Champions League auflaufen. Doch er musste auch einige Verletzungen wegstecken und Zeiten, in denen er um jede Einsatzminute kämpfen musste.