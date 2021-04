Ampomah und Zimmer : So schlagen sich Fortunas Leihspieler

Düsseldorf Fortuna hat nicht nur selbst einige Leihspieler nach Düsseldorf geholt. Der Zweitligist hat auch zwei Profis zu anderen Klubs ausgeliehen. Wir haben uns angesehen, wie es für Nana Ampomah und Jean Zimmer bei ihren aktuellen Arbeitgebern läuft.

Fortuna hat nicht nur fünf Leihspieler im eigenen Kader. Zudem haben die Düsseldorfer auch zwei Profis an andere Klubs ausgeliehen. Nana Ampomah wechselte bereits Anfang Oktober für zwei Jahre zu Royal Antwerpen. Jean Zimmer kehrte im Januar in seine alte Heimat Kaiserslautern zurück. Wir haben uns angesehen, wie sich die beiden Spieler in ihren jeweiligen Vereinen schlagen.

In Antwerpen hat Ampomah noch nicht den großen Durchbruch geschafft. Trainer Franky Vercauteren verschafft ihm meistens nur Kurzeinsätze. Immerhin stand er aber bereits in 22 Pflichtspielen auf dem Feld. Er erzielte in dieser Zeit ein Tor und bereitete einen Treffer vor. Es bleibt also abzuwarten, ob sich Ampomah alsbald in die Startelf spielen kann.