Nach Korb für Fortuna : So schlägt sich Krajnc in Hannover

So schlägt sich Krajnc in Hannover

Düsseldorf Luka Krajnc war bei Fortuna einer der Fanlieblinge der vergangenen Saison. Lange standen die Zeichen für eine Rückkehr nach Düsseldorf gut, doch dann entschied sich der Slowene für einen Wechsel zu Hannover 96. Wie sein Einstand bei den Niedersachsen lief.

Luka Krajnc und eine Rückkehr zur Fortuna: Es war ein Drama in mehreren Akten. Erst wollte Fortuna nicht – jedenfalls nicht für die aufgerufenen Konditionen. Dann wollten eigentlich beide Parteien, aber der abgebende Verein Frosinone Calcio nicht. Dann wollte Fortuna, aber Krajnc nicht mehr. Denn dann wollte auch Hannover 96 . Und so endete diese Transfer-Odyssee Ende August recht abrupt.

„Die Verantwortlichen haben mir den Weg aufgezeigt, den Hannover 96 gehen möchte. Der Klub steht am Beginn einer Entwicklung, die in den kommenden Jahren gemacht werden soll“, wird Krajnc in der offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert. „Dabei möchte ich mich gerne einbringen. Ich hatte andere Optionen, habe mich aber bewusst für Hannover 96 entschieden.“ Noch wenige Tage zuvor hatte er selbst mächtig die Werbetrommel gerührt und erklärt, wie gerne er doch wieder in Düsseldorf spielen würde. Die Halbwertzeit dieser Aussage blieb in überschaubaren Grenzen.