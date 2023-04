Niederlande, Türkei und Co. So schlägt die Nachricht von Fortunas Ticket-Revolution im Ausland ein

„Bundesleague Insider“, ein brasilianischer Twitter-Account über deutschen Fußball, schreibt:

„Fortuna Düsseldorf plant, seinen Fans Freikarten für alle Heimspiele anzubieten. Alexander Jobst, Vorstandsvorsitzender des Vereins, und Björn Borgerding, Vorsitzender des Aufsichtsrates, werden morgen das Projekt ,Fortuna für alle‘ vorstellen. In der Merkur Spiel-Arena (Fassungsvermögen 52.000) sind für die nächste Saison bereits drei Spiele mit offenen Toren geplant. Geplant ist, dass in Zukunft 100 Prozent der Spiele im Stadion für Flingeraner-Fans kostenlos sind. Um die Kosten zu decken, hat der Vorstand mit mehreren neuen Sponsoren 5-Jahres-Verträge abgeschlossen. Zusätzlich zu diesen Verträgen haben bereits mehrere andere Unternehmen Interesse an einer Beteiligung an dem Projekt gezeigt.“