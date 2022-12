Komplett-Verwandlung Mit diesem „Geheimnis“ ist Hendrix zur Fortuna gekommen

Des Rätsels Lösung ist natürlich nicht so schrecklich kompliziert. Hendrix wurde erstmals 2020, in seiner letzten Saison bei PSV, am „Amsterdam Hair Institute“ und später in Istanbul behandelt. „Das gibt einem ein sichereres Gefühl“, sagt er. „Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, denn das entscheidet man nicht mal eben so. Es begleitet dich den Rest deines Lebens.“