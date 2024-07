Tah, Lukébakio und Tzolis So könnte Fortunas Startelf aussehen – wenn es keine Abgänge gäbe

Maduka Okoye Der gebürtige Düsseldorfer schnürte seine Fußballschuhe zum ersten Mal für den DJK SC Flingern 08, bevor er in den Jugendabteilungen von Fortuna, Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen das Torhüter Ein-mal-Eins gelehrt bekam. Sein Profi-Debüt gab er schließlich in Fortunas „Zwoter“, für die er im Alter von 18 Jahren zum ersten Mal als Schlussmann auflief. Nach 34 Einsätzen für die U23 in der Regionalliga wechselte Okoye im Sommer 2020 zum niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam. Und dort legte er so richtig los, rettete seiner Mannschaft nicht wenige Punkte und trug einen großen Anteil daran, dass Sparta in seinen beiden Vertragsjahren die Klasse hielt. Nicht verwunderlich also, dass er die Aufmerksamkeit einiger Scouts auf sich zog und zum englischen Zweitligisten FC Watford wechselte.