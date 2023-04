„Die schlechtesten 30 Minuten der Saison“ Sobottka rechnet mit Fortunas Leistung in Nürnberg ab

Wahrscheinlich war es der Mut der Verzweiflung, der Marcel Sobottka in diesem Moment kurz vor der Halbzeit geritten hatte. Weil offensiv überhaupt nichts zusammenlief, probierte es Fortunas Mittelfeldspieler mit einem aussichtslosen Distanzschuss – und der flog meterweit über das Tor des 1. FC Nürnberg. Im Nachhinein konnte man von einer sinnbildlichen Situation sprechen: Denn so deutlich wie jener Versuch des 28-Jährigen sein Ziel verfehlte, schrammte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune beim blamablen 0:2 in Mittelfranken an ihren eigenen Ansprüchen und Möglichkeiten vorbei.