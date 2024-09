„Brüder fürs Leben“ So reagiert Ex-Fortuna-Profi Tzolis auf Johannesson-Jubel in Fürth

Düsseldorf · Isak Johannesson und Fortuna haben nach dem Sieg in Fürth an ihren ehemaligen Spieler gedacht. Der Isländer, der den späten 2:1-Treffer erzielte, zog die Blicke mit einem besonderen Jubel auf sich, den er Christos Tzolis widmete. Was dahintersteckte. Wie der Grieche darauf antwortete.

29.09.2024 , 14:02 Uhr

(pn/td)