Nach Fankritik im Netz So reagiert Fortuna auf Fauxpas mit Janes-Grab

Janes, der einen Schuss wie ein Kanonenschlag besaß, war 1930 im zarten Alter von 18 Jahren von Jahn Küppersteg zur Fortuna gewechselt und in den folgenden 20 Jahren in weit mehr als 500 Begegnungen für die Rot-Weißen am Ball, ehe ein Mittelfußbruch am 26. November 1950 das Karriereende bedeutete. Alleine 37 Mal stand Janes in Spielen der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft auf dem Platz; 1933 gewann er mit Fortuna den Titel, 1936 holte er die Vizemeisterschaft und 1938 den dritten Platz.