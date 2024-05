Fortuna-Legende beendet Karriere So reagieren Oliver Fink und Florian Kastenmeier auf den Abschied von Adam Bodzek

Auch charakterlich sind sich die beiden sehr ähnlich, erklärt Fink: „Es war wirklich ein besonderer Moment. Und er hat es ja erklärt, dass du in dem Augenblick (seiner Abschiedsrede, Anm. d. Red.) nicht weißt, was du sagen willst. Am Ende sind wir, was das angeht, glaube ich, ähnliche Typen, dass wir von vorneherein sagen: Wir brauchen den Moment eigentlich nicht, aber wenn er dann stattgefunden hat, bist du sehr dankbar, dass er dir gegeben worden ist. Auch dass so viele Menschen gekommen sind, ist sensationell.“