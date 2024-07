Engelhardt vor Wechsel So reagieren die Fans auf den Transferhammer bei Fortuna

Doch neben viel Frust kamen auch etliche moderate Einschätzungen. „Schade, aber bringt einiges an Kohle in die Kasse“, schrieb jemand. Facebook-Nutzer Michael Klatt beschrieb es so: „Nächstes Jahr hätte ihn Freiburg für kleines Geld zurückholen können. Von daher (...) ist es ein Super-Deal. Damit ist Geld in der Kasse für den benötigten Stürmer. Letztes Jahr haben genau die, die jetzt motzen, gemotzt, als er aus der 3. Liga kam.“