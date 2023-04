Wut, Spott, Enttäuschung So reagieren Fortunas Fans auf die Blamage in Nürnberg

Auf Kostenpflichtiger Inhalt Instagram spielte ein Fan derweil auf das Dilemma an, in das der Arenabetreiber „D.Live“ nach dem Ende der regulären Saison hätte kommen können. Schließlich findet das Rückspiel zur Bundesliga-Relegation am 5. Juni statt, genau zwischen zwei Konzerten von Depeche Mode in Düsseldorf. „Jetzt braucht man sich auch keine Gedanken zu machen, wer in der Arena spielt, Fortuna in der Relegation oder Depeche Mode“, schrieb der betreffende Anhänger in Anspielung auf die wohl endgültige Abfahrt des Aufstiegszuges, durch die sich die Relegation so gut wie erübrigt hat.