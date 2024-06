Weil Düsseldorf ein Spielort ist So profitiert Fortuna in der Arena langfristig von der Europameisterschaft

Wer in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren als Berichterstatter oder Vereinsmitarbeiter von der Pressetribüne in die Interviewzone der Stockumer Arena gelangen wollte, benötigte durchaus eine ziemlich gute Ortskenntnis. Denn die Treppe, die beide Bereiche früher einmal fast unmittelbar miteinander verband, endete lange Zeit eine Etage eher als üblich, sodass der Weg in den Bauch des Stadions durch das Parkhaus oder über einen etwas weiter entfernten Aufzug führte. Der Grund: Auf der untersten Ebene entstanden extra für die Europameisterschaft ganz neue Räumlichkeiten.