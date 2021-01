Kostenpflichtiger Inhalt: Vertrag noch nicht verlängert : So plant Fortuna mit Morales

Alfredo Morales. Foto: Frederic Scheidemann

Analyse Düsseldorf Bislang schien es so, als würde der Vertrag von Fortunas Alfredo Morales am Ende dieser Saison auslaufen. Doch wie unsere Redaktion exklusiv berichtet hat, gibt es eine Klausel in seinem Vertrag, die diesen Fakt schnell ändern kann. Die entscheidende Marke ist wohl bald erreicht.