Kostenpflichtiger Inhalt: So plant der Zweitligist : Fortuna-Entscheidung über Rösler gefallen

Foto: dpa/Bernd Thissen 10 Bilder Das ist Uwe Rösler

Exklusiv Düsseldorf Nach der 0:3-Niederlage gegen den VfL Bochum dürften eigentlich auch die letzten Aufstiegsträume bei Fortuna geplatzt sein. Das ausgegebene Saisonziel direkte Rückkehr in die Bundesliga ist kaum zu erreichen. Was bedeutet das für Trainer Uwe Rösler? So will der Verein jetzt handeln.