Wie der Stand bei Bunk, Savic und Co. ist So plant Thioune mit den Talenten bei Fortuna

Düsseldorf · Sie sind hoch gehandelt worden und haben Profiverträge unterschrieben. Doch aktuell spielen einige von Fortunas Top-Talenten in der Zweiten Liga überhaupt keine Rolle. Was Daniel Thioune zur Entwicklung sagt. Wie er die Perspektiven einschätzt. Was der aktuelle Stand ist.

03.10.2024 , 07:02 Uhr

Link zur Paywall Diese Talente zogen zu anderen Klubs 37 Bilder Foto: imago sportfotodienst

Von Gianni Costa Chefreporter Sport