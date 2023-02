Diagnose bei Kownacki bekannt Das sagt Thioune zur Zukunft von Jona Niemiec bei Fortuna

Als Dawid Kownacki noch derart bei Kräften war, dass er nach dem 2:0 von Rouwen Hennings bei der Jubeltrubel in vorderster Reihe mitmischte, kam die zarte Hoffnung auf, dass vielleicht alles gar nicht so schlimm sein könnte. In der 18. Minute war der polnische Angreifer im Spiel gegen Sandhausen schließlich ausgewechselt worden, nachdem er zuvor schon einmal zu Boden gesunken war. Bereits bei der Pokalpleite in Nürnberg am vergangenen Mittwoch hatten ihn Krämpfe geplagt.