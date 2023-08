Vor Paderborn-Spiel So originell stimmte sich Fortunas Ü60-Club auf die Saison ein

Eine davon ist Ruth Rings, die bereits seit der Gründung des Clubs 2016 mit dabei ist. Auf dem Panoramadeck der MS Düsseldorf gesteht sie allerdings, dass sie aktuell mit dem Verein ein wenig hadert: „Ich bin momentan so zwiegespalten, was die Fortuna angeht und bin auch nicht die Einzige. Mir fehlen die Offenheit und der ehrliche, offene Kontakt zu den Fans.“ Dazu fehle es an Spielern, die den Verein glaubhaft verkörpern. Rouwen Hennings sei noch so einer gewesen, nach seinem Abgang falle ihr allerdings keiner mehr ein. Ob das Projekt „Fortuna für alle“ Verein und Fans wieder näher zusammenbringt, möchte sie erstmal abwarten, auch wenn die Idee „generell nicht schlecht“ sei.