Doch keine Baustelle im Angriff? So ordnet Fortuna-Trainer Thioune den 5:2-Sieg gegen Galatasaray ein

Die ersten beiden Testspiele der laufenden Saisonvorbereitung hatte Fortuna zwar nicht im Vorbeigehen, allerdings doch relativ locker gewonnen. Zunächst feierte sie einen 3:0-Sieg bei der sechstklassigen SG Neuss-Holzheim, und dann legte sie am zweiten Tag des Trainingslagers im oberösterreichischen Bad Leonfelden einen 4:0-Erfolg gegen den ungarischen Erstligisten Diósgyöri VTK nach. Als dritter Gegner wartete am Montagabend in Linz nun ein ganz anderes Kaliber: Galatasaray Istanbul. Doch selbst gegen den amtierenden türkischen Meister setzten sich die Düsseldorfer mit 5:2 durch.