Nach 0:1 bei Greuther Fürth So ordnet Allofs die zweite Niederlage von Fortuna in Folge ein

Am Ende des Arbeitstags stand Klaus Allofs im Bauch der Arena im Sportpark Ronhof und war um eine Einordnung der Ereignisse bemüht. Der Sportvorstand ist schon geübt in der Kommunikation von Niederlagen in Zeiten personeller Not. Seit er 2020 in den Vorstand von Fortuna berufen wurde, war es nur ganz selten so, dass die Bank derart voll war, dass Spieler auf der Tribüne schmoren mussten. Vor allem in den vergangenen drei Spielzeiten wurde und wird jeder Akteur benötigt. In diesen Tagen ist die Personaldecke besonders dünn.