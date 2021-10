Nach dem 2:3 gegen Paderborn : Diese klare Ansage bekommt Klarer von Torwart Wolf

Düsseldorf Die zweite Heimniederlage der Saison hat der Fortuna eingangs der Länderspielpause einen ordentlichen Nackenschlag versetzt. Nach dem 2:3 gegen Paderborn gab es einige deutliche Worte – der Selbstkritik, aber auch in Richtung der Kollegen.

Auf den ersten Blick wirkte Raphael Wolf gar nicht übermäßig angefressen. Als Fortunas Torhüter, der wegen der Roten Karte des etatmäßigen Stammkeepers Florian Kastenmeier in Ingolstadt zwischen die Pfosten gerückt war, nach der 2:3-Niederlage gegen den SC Paderborn in die Interviewzone der Arena kam, gönnte er den wartenden Medienvertretern sogar ein kleines Lächeln.

„Ich stehe hier mit einem weinenden und lachenden Auge“, erklärte Wolf. „Das fühlt sich schon komisch an. Natürlich freue ich mich, dass ich nach so langer Zeit mal wieder ein Spiel machen durfte. Aber das Resultat passt mir halt überhaupt nicht.“

Was der Keeper dann in seiner Spielanalyse weiter sagte, wollte dann gar nicht mehr zu seinem kleinen Lächeln passen. Wolf sprach die Defizite in Fortunas Abwehrarbeit ganz klar an, und obwohl der 33-Jährige wie immer den korrekten Tonfall bewahrte, nannte er doch ungewohnt konkret einen der Adressaten.